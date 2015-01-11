Во сколько обойдется россиянам новогодний стол?
По данным агентства по организации мероприятий Event Agency Republic, на елку, украшения и гирлянды россияне раскошелятся еще на пять тысяч рублей. Еще не менее 4 тысяч среднестатистическая семья потратит на аниматоров – Деда Мороза со Снегурочкой, плюс в среднем 600-650 рублей на сладкие подарки для детей.
Праздничное новогоднее застолье в ресторане обойдется примерно в те же 18 тысяч рублей, но с одного человека. Добавим, что ранее аналитики выяснили, что жители России стали более расчетливо подходить к новогодним покупкам.
https://www.cheltv.ru/vo-skolko-obojdetsya-rossiyanam-novogodnij-stol/
Ключевые теги: Новый Год, новогодний стол, продукты, семья, затраты.
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