Во сколько обойдется россиянам новогодний стол?

По данным агентства по организации мероприятий Event Agency Republic, на елку, украшения и гирлянды россияне раскошелятся еще на пять тысяч рублей. Еще не менее 4 тысяч среднестатистическая семья потратит на аниматоров – Деда Мороза со Снегурочкой, плюс в среднем 600-650 рублей на сладкие подарки для детей.

Праздничное новогоднее застолье в ресторане обойдется примерно в те же 18 тысяч рублей, но с одного человека. Добавим, что ранее аналитики выяснили, что жители России стали более расчетливо подходить к новогодним покупкам.

https://www.cheltv.ru/vo-skolko-obojdetsya-rossiyanam-novogodnij-stol/