Евгений Щербаков поздравил со 100-летием ветерана войны

Сегодня у Михаила Алексеевича Гусева выдался радостный и, учитывая его возраст, довольно напряженный день: он принимает поздравления от родных, друзей, бывших сослуживцев. Глава Озерского городского округа в числе первых навестил уважаемого долгожителя.

К юбиляру Евгений Щербаков пришел с букетом цветов и именным письмом от Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава округа зачитал ветерану текст официального послания:

«Уважаемый Михаил Алексеевич! От души поздравляем вас с юбилеем! Вы с честью прошли через тяжелые испытания Великой Отечественной войны, своим трудом создавали богатство и мощь страны, через годы несете любовь к Родине, веру в правое дело. Подвиг вашего поколения, поколения Победителей, будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших, созидательных целей. Желаем вам бодрости духа и благополучия».

Побеседовав с именинником, Евгений Щербаков поблагодарил его за достойный фронтовой и трудовой путь и выразил надежду, что жизненных сил ему хватит еще на долгие годы:

- Желаю вам здоровья! Оставайтесь для всех нас примером того, как надо любить эту жизнь!

Михаила Алексеевича Гусева также поприветствовали председатель Совета ветеранов ОГО Иван Гашев и начальник Управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова. Они адресовали ветерану теплые слова поддержки и вручили подарки.

Самое оригинальное поздравление подготовили сотрудники Специального управления ФПС №1 МЧС России: большой торт в форме пожарной машины и корзину с деликатесами пришлись к столу и, скорее всего, окажутся по вкусу гостям юбиляра.

Из биографии М.А. Гусева: он родился 18 декабря 1918 года в селе Корсаково Вадского района Горьковской области. В сентябре 1939 года был призван в армию. С 1939 года служил на Дальнем Востоке в составе 1-ой Краснознаменной армии, в артиллерийском полку, шофером на радиостанции. Затем был переведен в другой артиллерийский полк, служил шофером на зенитно-пулеметной установке.

В 1945 году из пехотных частей отобирали специалистов и М.А. Гусева направили шофером в зенитно-пулеметную отдельную роту 300-ой стрелковой дивизии. 3 августа 1945 года вступил в бой против японских захватчиков. Освобождал Маньчжурию и город Харбин.

После войны Михаил Алексеевич приехал в Челябинск-40. С 25 декабря 1946 года по 11 июня 1973 года служил на различных должностях в УМВД (ОПО-1) - заместителем командира отделения, помощником инструктора профилактики и других, в ВПЧ-2, ВПЧ-4 и ВПЧ-1.

После 30 лет трудовой деятельности в ОПО-1 Михаил Алексеевич вышел на заслуженный отдых. Несмотря на свой возраст, он без запинки называет даты сражений, наименование воинских частей, в составе которых служил. М.А. Гусев принимал активное участие в боевых действиях с коварным и жестоким врагом – немецко-фашистскими захватчиками. За мужество и храбрость награжден следующими орденами и медалями: Орденом ВОВ II степени; За боевые заслуги II и III степени; 55 лет Победы в ВОВ; 50 лет Вооруженным Силам; 20,30,40,50 лет Победы в ВОВ; 60-лет Вооруженным Силам; 30 лет Советской Армии за Победу над Японией; имеет знак «Фронт».

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37918/