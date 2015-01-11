Новым профессиям начнут обучать предпенсионеров в России

В России начнут обучать предпенсионеров. Программу дополнительного образования на ближайшие 5 лет разрабатывает Минтруд России.

Всего в ней могут принять участие до 1,5 миллионов человек в год, отмечается в критическом отзыве экспертного совета при правительстве России. Всего же, по сообщению «Известий», в нашей стране 4,2 миллиона трудоустроенных и 3 миллиона безработных россиян предпенисионнго возраста. Каждый из них сможет стать участником программы дополнительного образования.

Важность программы прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, желание пройти обучение может возникнуть у большинства предпенсионеров в связи с быстрым развитием общества.

Сегодня, даже чтобы «оставаться на месте» в плане развития, нужно почти «бежать». Мысль о том, что твоей квалификации достаточно и еще пять лет можно спокойно проработать на нынешней должности, успокаивает, но излишняя самоуверенность чревата потерей работы.

— сказал Валерий Рязанский «Известиям».

Полный перечень дополнительных навыков, предусмотренных программой, будет сформирован в январе. Как считают специалисты, повысить квалификацию можно будет в сферах IT, преподавания, внутренних коммуникаций и предпринимательства. Кроме того, допобразование будет доступно и тем пенсионерам, которые захотят возобновить карьеру.

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