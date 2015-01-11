Озерская полиция перешла на усиленный режим службы

В целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности во время новогодних и рождественских праздников озерская полиция будет работать в усиленном режиме.

В период проведения праздничных мероприятий сотрудники полиции наибольшее внимание будет уделять охране общественного порядка в местах массового пребывания граждан, образовательных и детских дошкольных учреждениях, культурных и других объектах. Перед праздничными мероприятиями объекты проведения массовых мероприятий будут проверены на антитеррористическую защищенность.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка майор полиции Андрей Печенкин напоминает, что распитие спиртных напитков, в том числе пива, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения являются административными правонарушениями, за которые влечет ответственность в виде штрафа от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Напоминаем, что законодательство Челябинской области запрещает проведение фейерверков в ночное время, за исключением новогодней ночи с 31 декабря на 1 января. За нарушение данного правила предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан – от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – 5-25 тыс. рублей; для юридических лиц – 10-100 тыс. рублей

О всех фактах нарушения закона граждане могут сообщить круглосуточно по номеру «02» (102 – с мобильного телефона) или единому номеру экстренных служб «112».