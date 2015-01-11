Ищем очевидцев!

ГИБДД ищет очевидцев ДТП!

В период времени с 18:00ч. 03.12.2018 г. до 18:00ч. 04.12.2018 г. на неохраняемой стоянке ул. Советская, 8 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м Киа Сид, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

05.12.2018 г. в 08:30ч. на неохраняемой стоянке б. Луначарского, 3 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя а/м Мицубиси Голт, совершил наезд на стоящий а/м Хундай Акцент, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 21:00ч. 08.12.2018 г. до 14:30ч. 10.12.2018 г. на ул. Дзержинского, 58 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м Шевроле Круз, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

09.12.2018 г. в 22:18ч. на пр. Ленина, 19 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя а/м Хундай Солярис, совершил наезд на а/м Форд Фокус, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 11:00ч. до 16:30ч. 10.12.2018 г. на пр. Карла Маркса, 15А в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м Тойота Королла, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

12.12.2018 г. в 06:50ч. на пр. Ленина, 79 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на а/м Хундай Солярис, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

16.12.2018 г. в 18:30ч. на ул. Заводская, 2 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя а/м ВАЗ 2110, совершил наезд на а/м Киа Венга, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

17.12.2018 г. в 11:30ч. на пр. Карла Маркса, 10 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя а/м Мицубиси, совершил столкновение с а/м Фольксваген Пассат, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск