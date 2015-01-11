В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать петарды и хлопушки

В ведомстве напомнили, что пиротехнику следует приобретать в магазинах, отделах, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и осадков. Продажа таких изделий запрещается в магазинах, расположенных в жилых зданиях, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также на вокзалах. Кроме того, пиротехнику нельзя покупать подросткам младше 16 лет.

«При покупке следует обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные изделия или продукцию с нарушенной упаковкой», – говорится на сайте Роспотребнадзора.

Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждой коробке должен быть сертификационный знак, единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Вся пиротехника должна иметь русскую маркировку с обозначением класса опасности.

Кроме того, при выборе места использования рекомендуется строго руководствоваться инструкцией к изделию, в которой должен быть указан радиус опасной зоны. Он составляет около 30 метров для пиротехники III класса опасности, пять метров – II, и полметра – для I класса.

Приобретенную пиротехнику до момента ее использования советуют хранить в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке и в недоступных для детей местах. Категорически запрещается разбирать изделие. Не рекомендуется хранить пиротехнику во влажном или очень сухом помещении с высокой температурой воздуха, вблизи обогревательных приборов. Отсыревшие изделия запрещается сушить на отопительных приборах или нагревать.

https://dostup1.ru/society/V-Rospotrebnadzore-rasskazali-kak-pravilno-vybrat-petardy-i-hlopushki_112261.html