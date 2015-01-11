Медики констатируют высокий рост заболеваемости пневмонией в Челябинской области

В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией – предновогоднюю статистику опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

В целом ситуация пока не носит характера эпидемии. В предыдущую неделю, с 17 по 23 декабря, зарегистрировано 23,8 тыс. случаев ОРВИ, рост заболеваемости отмечен в девяти муниципалитетах области. В Челябинске к врачам обратились почти 10 тыс. человек.

При этом сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией: за минувшие семь дней зарегистрировано 28 случаев пневмонии на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 12%.

В региональном управлении Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать заражения в праздничные дни:

- избегайте контакта с больными людьми, особенно при посещении многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов, магазинов и общественного транспорта);

- помните, что вероятность передачи респираторной вирусной инфекции на открытом воздухе значительно снижается;

- при посещении массовых мероприятий пользуйтесь медицинскими масками. Маска должна полностью закрывать нос и рот, она эффективна только в течение 4-х часов и по истечении этого времени ее необходимо сменить на новую, а использованную выбросить;

- бактерии и вирусы могут в течение некоторого времени сохраняться на предметах или поверхностях, поэтому меры личной профилактики помогут снизить возможность заболевания. Тщательно мойте руки перед едой, по возвращении с улицы, а также после пользования общими предметами.

Добавим, что на сегодняшний день массовая прививочная кампания завершена – вакцину поставили 1,5 млн жителям области.

https://dostup1.ru/medicine/Mediki-konstatiruyut-vysokiy-rost-zabolevaemosti-pnevmoniey-v-Chelyabinskoy-oblasti_112337.html