В Кыштыме молодой водитель пострадал после переворота иномарки

ДТП, в котором пострадал 22-летний водитель иномарки, произошло в ночь на четверг, 27 декабря, на улице Ленина.

Около трех часов ночи, молодой человек за рулем Toyota Starlet на закруглении дороги не справился с управлением и автомобиль столкнулся с деревом. После удара иномарка опрокинулась.

К счастью, молодой человек избежал серьезных травм.

- В результате ДТП, водитель получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

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