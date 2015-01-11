В Кыштыме молодой водитель пострадал после переворота иномарки

ДТП, в котором пострадал 22-летний водитель иномарки, произошло в ночь на четверг, 27 декабря, на улице Ленина.
Около трех часов ночи, молодой человек за рулем Toyota Starlet на закруглении дороги не справился с управлением и автомобиль столкнулся с деревом. После удара иномарка опрокинулась.
К счастью, молодой человек избежал серьезных травм.
- В результате ДТП, водитель получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.
https://u24.ru/news/46972/v-kyshtyme-molodoy-voditel-postradal-posle-perevorota?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: ДТП, Кыштым, авария.
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