Жительница Снежинска отсудила 20 тыс. за нападение собаки

Жительница Снежинска отсудила 20 тыс. рублей за нападение на нее собаки, которая гуляла без поводка, - изначально женщина планировала получить 70 тыс.

Пострадавшая указала, что собака без намордника и поводка набросилась на нее, сбила с ног, в результате чего она упала и получила травмы. По данному факту истец обращалась в ОМВД Снежинска, а также с претензией к ответчику, на которую тот не ответил. После этого пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с владельцев собаки утраченный из-за лечения заработок, потраченные на лекарства деньги, компенсацию морального вреда и судебных расходов.

Ответчик не отрицал факт нападения собаки, с требованиями истца согласился частично, признал сумму утраченного заработка и расходы на лекарства. Просил уменьшить размер компенсации морального вреда и судебных расходов, полагая, что они завышены. По решению суда в пользу пострадавшей от нападения собаки жительницы Снежинска взыскано в общей сложности 20 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Snezhinska-otsudila-20-tys-za-napadenie-sobaki_112354.html