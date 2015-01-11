Куда сходить? Чем заняться детям на этой неделе?

Для детей их родителей Предновогодняя афиша!
С 24 декабря по 5 января ДК «Маяк»
Балет-сказка «Русалочка»
Сказка-балет «Девочка и облако»(0+)
До 6-го января в трк «Фестиваль» Утренники!
С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (м-н "Наш мир" и Герцена 9).
С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)
С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)
С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)
С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)
С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»
С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)
28 декабря
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Морозко» (4+)
18-00 ДК им.А.С.Пушкина
Театрализованное представление «Снег в летнюю ночь» (0+)
29 декабря
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Морозко» (4+)
18-00 ДК «Маяк»
Новогодний вечер для жителей города(16+)
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Жизнеутверждающая комедия «Ханума» (14+)
19-00 ДК им.А.С.Пушкина
«Новогодний микс» - танцевальный вечер для жителей посёлка (16+)
30 декабря
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Морозко» (4+)
Как попасть в новогоднюю афишу? Пишите на адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Александра Лебедева