Куда сходить? Чем заняться детям на этой неделе?

Для детей их родителей Предновогодняя афиша!

С 24 декабря по 5 января ДК «Маяк»

Балет-сказка «Русалочка»

Сказка-балет «Девочка и облако»(0+)

До 6-го января в трк «Фестиваль» Утренники!

С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (м-н "Наш мир" и Герцена 9).

С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)

С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)

С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)

С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)

С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»

С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)

28 декабря

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Морозко» (4+)

18-00 ДК им.А.С.Пушкина

Театрализованное представление «Снег в летнюю ночь» (0+)

29 декабря

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Морозко» (4+)

18-00 ДК «Маяк»

Новогодний вечер для жителей города(16+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Жизнеутверждающая комедия «Ханума» (14+)

19-00 ДК им.А.С.Пушкина

«Новогодний микс» - танцевальный вечер для жителей посёлка (16+)

30 декабря

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Морозко» (4+)

Как попасть в новогоднюю афишу? Пишите на адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Александра Лебедева