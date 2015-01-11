С наступающим Рождеством, маленькие озерчане!

Каникулы продолжаются! Главные события в сфере детских развлечений в нашей афише!

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Детский парк ждёт своих маленьких друзей!

Современная ШКОЛА дополнительного образования.

Общайся на АНГЛИЙСКОМ ЛЕГКО И СВОБОДНО;

ПОДГОТОВКА к школе (4-6 лет)

СКОРОЧТЕНИЕ и развитие памяти и внимания

Пиши ГРАМОТНО И КРАСИВО.

МАТЕМАТИКА: СКЛАДЫВАЙ, ВЫЧИТАЙ, ДЕЛИ И УМНОЖАЙ легко в уме.

Работаем с особенными детьми и взрослыми

пр. Карла-Маркса д 23 А (торговый центр Наш Мир), и Герцена 9

тел 8(922)71-33-711, 8(982)286-88-86

Каток на стадионе "Труд"! Прокат коньков и лыж!

Расписание кинотеатра «Октябрь»

5 января

18-00 Театр кукол «Золотой петушок»

VIP Представление!

6 января

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Золушка» (5+)

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Зимняя фантазия, или сон в рождественскую ночь"

15-00 МЦ «Мир»

Карнавал-DOG – новогоднее костюмированное шоу собак для детей и взрослых

16-00 Театр кукол «Золотой петушок»

VIP Представление!

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Полоумный Журден» - Мольериана (14+)

7 января

10-00 глк «Егоза»

"Рождественские старты на Егозе": соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-боне!

Приглашаются все желающие всех возрастов и уровня подготовки.

Старт с трассы "Верблюд"

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Госпожа Метелица!»

12-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Рождество в «Нашем доме» с участием музыкантов Озёрска. Вход по пригласительным билетам(0+)

13-00 Стадион «Труд»

Хоккей! Хк «Маяк-Гранит» - «Звезда»(Чебаркуль)

17-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Рождество в русском стиле"

Александра Лебедева