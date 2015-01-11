С наступающим Рождеством, маленькие озерчане!

Каникулы продолжаются! Главные события в сфере детских развлечений в нашей афише!
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Детский парк ждёт своих маленьких друзей!
Современная ШКОЛА дополнительного образования.
Общайся на АНГЛИЙСКОМ ЛЕГКО И СВОБОДНО;
ПОДГОТОВКА к школе (4-6 лет)
СКОРОЧТЕНИЕ и развитие памяти и внимания
Пиши ГРАМОТНО И КРАСИВО.
МАТЕМАТИКА: СКЛАДЫВАЙ, ВЫЧИТАЙ, ДЕЛИ И УМНОЖАЙ легко в уме.
Работаем с особенными детьми и взрослыми
пр. Карла-Маркса д 23 А (торговый центр Наш Мир), и Герцена 9
тел 8(922)71-33-711, 8(982)286-88-86
Каток на стадионе "Труд"! Прокат коньков и лыж!
Расписание кинотеатра «Октябрь»
5 января
18-00 Театр кукол «Золотой петушок»
VIP Представление!
6 января
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Золушка» (5+)
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Зимняя фантазия, или сон в рождественскую ночь"
15-00 МЦ «Мир»
Карнавал-DOG – новогоднее костюмированное шоу собак для детей и взрослых
16-00 Театр кукол «Золотой петушок»
VIP Представление!
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Полоумный Журден» - Мольериана (14+)
7 января
10-00 глк «Егоза»
"Рождественские старты на Егозе": соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-боне!
Приглашаются все желающие всех возрастов и уровня подготовки.
Старт с трассы "Верблюд"
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Госпожа Метелица!»
12-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Рождество в «Нашем доме» с участием музыкантов Озёрска. Вход по пригласительным билетам(0+)
13-00 Стадион «Труд»
Хоккей! Хк «Маяк-Гранит» - «Звезда»(Чебаркуль)
17-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Рождество в русском стиле"
Александра Лебедева