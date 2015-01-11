Морозами и снегом завершится рабочая неделя

Морозы не уходят с территории Челябинской области. В ближайшие дни, говорят метеорологи, средняя ночная температура будет держаться на уровне минус 20 градусов.

Однако не всем населенным пунктам так повезло. Например, в Бредах и Троицке столбик термометра опустится до отметки в минус 23−24 градуса. В низинах при прояснении температура может доходить до 30 градусов ниже нуля. Днем же, в среднем, будет около минус 12 градусов Цельсия.

Самая теплая температура установится в Аргаяше, Златоусте и Озерске: ночью столбик термометра будет опускаться до отметки в минус 18 градусов, а днем подскакивать до минус 10−12.

В Челябинске обещают минус 19 градусов ночью и минус 11−12 градусов днем.

В конце рабочей недели во всей области возможен небольшой снег.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pogoda-090119/