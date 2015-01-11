Правительство РФ выделило Южному Уралу более 600 млн на льготные лекарства

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу распределения субвенций на 2019 год в объеме 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствами.

Как следует из распоряжения правительства РФ, в текущем году Челябинской области на указанные цели будет выделено 616,3 млн рублей.

Деньги будут направлены «на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания».

https://dostup1.ru/medicine/Pravitelstvo-RF-vydelilo-Yuzhnomu-Uralu-bolee-600-mln-na-lgotnye-lekarstva_112576.html