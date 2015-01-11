Аэропорт «Челябинск» открывает 10 новых рейсов

Новый год – и новые направления. Из международного аэропорта “Челябинск” имени Игоря Курчатова в 2019 году можно будет улететь еще в 10 регионов. Это стало возможным благодаря федеральной программе субсидирования. Чтобы в нее попасть, области пришлось вложить собственные деньги – до 60 процентов по ряду направлений.

“Открытие 10 новых рейсов – это новые возможности для южноуральцев и нашего бизнеса. Правительство Челябинской области в областном бюджете запланировало на субсидирование авиамаршрутов примерно 250 миллионов рублей на 2019 год”, – отмечает Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Уже с начала января небольшие реактивные самолеты – вместимостью 50 человек – доставляют пассажиров в Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону и Новый Уренгой. С 14 января можно будет улететь в Самару, Нижневартовск и Сургут. С февраля запустят рейсы в Нарьян-Мар. С 1 апреля из челябинского аэропорта полетят 100-местные “Суперджеты” – в Краснодар и Минеральные Воды. Билет в одну сторону в Казань и Самару обойдется в четыре с половиной тысячи рублей. В Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды, Нижневартовск, Ростов-на-Дону и Сургут – на тысячу больше. Перелет в Новый Уренгой и Нарьян-Мар будет стоить 7 тысяч рублей.

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