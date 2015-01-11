В Челябинской области потратят почти 100 млн на баки для мусора

С 1 января Челябинская область, как и вся страна, перешла на работу по новой схеме обращения с ТКО. Сейчас уже строятся новые объекты для переработки отходов, организовывают полигоны. Также власти позаботятся и о новых мусорных контейнерах.

Напомним, что Челябинская область поделена на пять кластеров, в каждом услуги по вывозу, переработке и утилизации мусора выполняет выбранный регоператор. . В Магнитогорском, Карабашском и Челябинском кластерах регоператор одинаковый – ООО «Центр коммунального сервиса». В Кыштымском кластере этой работой занимается ООО «Спецсервис», а в Горном кластере – МУП «Комритсервис».

Новая схема предусматривает появление новых объектов – мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексы. То есть, на полигоны будут отправлять не все ТКО, как раньше, а только те, которым невозможно дать «вторую жизнь». Еще в прошлом году начали возводить мусоросортировочные комплексы в Сатке, Трехгорном и Карабаше, в текущем году они должны уже заработать. Такие же объекты появятся в Аше и Усть-Катаве.

Губернатор Борис Дубровский решил помочь муниципалитетам перейти на новую схему. Так, на покупку современных мусорных контейнеров по решению главы региона будет выделено почти 100 миллионов рублей. Кстати, в Челябинской области в пилотном режиме отработают проект по раздельному сбору мусора. Пока для этого эксперимента подбирают подходящую территорию.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-chelyabinskoy-oblasti-potratyat-pochti-100-mln-na-baki-dlya-musora-208058/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop