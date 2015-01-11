Нет света во дворе или на улице: куда обращаться?

1. Наружное освещение это:

Освещение улично-дорожной сети и дворовых территорий. Цели современного уличного освещения состоят, как в безопасности жизни, так и в повышении эстетических качеств населенного пункта.

2. Кто отвечает за наружное освещение в округе?

За наружное освещение отвечает администрация Озерского городского округа. Эта обязанность закреплена Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Кто занимается содержанием и обслуживанием наружного освещения?

За содержание и обслуживание наружного освещения отвечает подрядная организация, выбранная на основании конкурсных процедур. Договор с подрядчиком заключает Управление капитального строительства и благоустройства администрации.

4. Если уличный фонарь погас:

Если не работает лампа или сломался осветительный прибор обратитесь в Управление капитального строительства и благоустройства администрации по телефонам: 7-58-11, 7-56-07.

5. Если темно в подъезде или перегорел светильник на фасаде здания?

Обращаться следует в управляющую организацию, которая обслуживает ваш многоквартирный дом. УК должна исправить ситуацию своими силами или, при отсутствии должного освещения на придомовой территории, направить заявку в УКСиБ.

6. Что делать если на момент застройки во дворе не было предусмотрено наружное освещение или его недостаточно?

Собственники многоквартирного жилого дома могут подать заявку на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2022 годы.

7. Для устройства наружного освещения во дворе необходимо:

Принять решение на собрании собственников, подготовить проектно-сметную документацию и определить источник финансирования данных работ.

Передать протокол собрания собственников и пакет документов в Управление капитального строительства и благоустройства, чтобы вопрос был рассмотрен при формировании проекта бюджета.

Лучше всего при оформлении заявки обратиться за помощью в свою управляющую организацию, а также к депутату по своему избирательному округу.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38156/