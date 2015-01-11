Спорт – наш друг! И дополнительный налоговый вычет

Минфин начинает публичные слушания по обсуждению вопроса о представлении россиянам налогового вычета за спортивные занятия.

В ведомстве обращают внимание на то, что это — не новый вид вычета, а дополнительный вид расходов, который появится в рамках лимита расходов на здравоохранение.

«Цель проекта — предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщается на сайте проектов нормативных актов правительства.

Составлением перечня физкультурно-оздоровительных услуг и организаций займется Министерство спорта.

Внесение изменений в статью 219 второй части Налогового кодекса разрабатывается по итогам совещания у заместителя председателя правительства России Ольги Голодец.

Вступить в силу соответствующие поправки могут в январе 2020 года.

https://www.cheltv.ru/sport-nash-drug-i-dopolnitelnyj-nalogovyj-vychet/