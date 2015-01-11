Спорт – наш друг! И дополнительный налоговый вычет

Минфин начинает публичные слушания по обсуждению вопроса о представлении россиянам налогового вычета за спортивные занятия.
В ведомстве обращают внимание на то, что это — не новый вид вычета, а дополнительный вид расходов, который появится в рамках лимита расходов на здравоохранение.
«Цель проекта — предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщается на сайте проектов нормативных актов правительства.
Составлением перечня физкультурно-оздоровительных услуг и организаций займется Министерство спорта.
Внесение изменений в статью 219 второй части Налогового кодекса разрабатывается по итогам совещания у заместителя председателя правительства России Ольги Голодец.
Вступить в силу соответствующие поправки могут в январе 2020 года.
https://www.cheltv.ru/sport-nash-drug-i-dopolnitelnyj-nalogovyj-vychet/
Ключевые теги: спорт, налоговый вычет, нововведение.
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