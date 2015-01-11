На Южном Урале расширят льготу по транспортному налогу

Напомним, для пенсионеров, граждан предпенсионного возраста и многодетных семей с 1 января 2019 года установлена льготная ставка в размере 1 рубля за каждую лошадиную силу в отношении автомобилей мощностью до 180 л.с. (с одного авто по выбору налогоплательщика). Однако, как указали депутаты-справедливороссы Ольга Мухометьярова и Николай Панкратов, в статье 4 закона «О транспортном налоге» указаны и другие категории налогоплательщиков, которые полностью освобождены от уплаты налога, но для которых предел мощности ТС для предоставления налоговой льготы остался без изменения – 150 л.с. Это граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды I и II групп, инвалиды боевых действий, семьи с детьми-инвалидами, Герои Советского Союза и Российской Федерации. Авторы законопроекта предлагают поднять для них предел мощности ТС также до 180 лошадиных сил.

В случае одобрения законопроекта на январской сессии ЗСО в 2019 году льготой по транспортному налогу смогут воспользоваться около 570 налогоплательщиков (из них 408 – инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, 11 – ветераны, 151 – чернобыльцы и приравненные к ним лица).

https://dostup1.ru/finance/Na-Yuzhnom-Urale-rasshiryat-lgotu-po-transportnomu-nalogu_113040.html