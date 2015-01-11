В Челябинской области составляют шуточную карту региона

В Челябинской области началось составление шуточной карты региона.

Её суть в том, что вместо официальных географических топонимов на ней будут народные названия той или иной местности.

Например, на карте горнозаводская зона называется «горная красотища», Аргаяшский район – «филиал Башкирии», Троицкий – «церкви и вишня», Красноармейский – «картошка», Нязепетровский – «медведи», а на Пластовском районе красуется надпись «Золото».

То же и с названиями городов. Челябинск на шутливой карте характеризуется «город, который смог» - с намеком на постоянный режим НМУ, Чебаркуль – «метеорит», Златоуст – «булат и гравюра», а Магнитогорск – «заводище».

Кроме того, на карте есть «челябинские озера», «гонки на танках», «тут сделали бомбу», «древние городища», «твёрдая пшеница и герефорды» и другие.

Автор проекта – директор компании инвестиционного маркетинга Анастасия Кузьминова. Своих планов относительно будущего юмористической карты предприниматель не раскрывает. Однако, учитывая тот факт, что её компания занимается повышением инвестиционной привлекательности региона, можно ожидать, что предложенные южноуральцами названия появятся на какой-нибудь сувенирной карте Челябинской области. По ней любой гость региона сможет сразу понять, чем славится тот или иной его уголок.

Кстати, в советское время в различных частях СССР выпускалось множество подобных карт, а каждая смешная надпись сопровождалась забавной картинкой. Шла такая продукция «на ура».

http://www.chel.aif.ru/society/v_chelyabinskoy_oblasti_stali_sostavlyat_shutochnuyu_kartu_regiona