МРСК Урала: Население переплатило 300 млн рублей за электроэнергию после смены поставщика

МРСК Урала выяснила, откуда взялись двойные квитанции за электроэнергию, которые некоторые жители Южного Урала получили в декабре 2018 года, – и просит прокуратуру, а также полицию провести проверку по факту неправомерных действий должностных лиц ПАО «Челябэнергосбыт», причинивших имущественный ущерб населению Челябинской области.

«В компанию поступают многочисленные вопросы от жителей Челябинской области о неких двойных квитанциях за декабрь 2018 года. Стало известно, что прежний гарантирующий поставщик (ГП) электроэнергии ПАО "Челябэнергосбыт", лишенный статуса с 1 июля 2018 года, распространил информацию о зачете переплат между энергокомпаниями в формате квитанций, чем вызвал новый виток общественного резонанса на Южном Урале», – говорится в заявлении.

В платежных документах сообщается о возмещении ПАО «Челябэнергосбыт» переплат потребителей в адрес МРСК Урала в счет исполнения обязательств по договору аренды, действующему между компаниями. «Однако распространение этой информации можно назвать очередной "схемой" ПАО "Челябэнергосбыт" с целью уклонения от выполнения своих обязательств. Подобный взаимозачет признан прокуратурой незаконным, так как является нарушением требований Гражданского кодекса РФ», – гласит сообщение.

«Таким образом, квитанции, распространенные ПАО "Челябэнергосбыт", содержат недостоверную информацию и в очередной раз вводят потребителей в заблуждение. Основная цель этих действий – невозврат долгов. По сведениям филиала «Челябэнерго», сумма переплаты денежных средств только бытовыми потребителями на счета ПАО "Челябэнергосбыт" за потребление электроэнергии в период после 1 июля 2018 превышает 300 млн рублей», – говорится в заявлении МРСК Урала.

Компания вновь информирует потребителей о законном порядке взаимодействия с бывшим ГП: «Удержание ПАО "Челябэнергосбыт" излишне уплаченных денежных средств потребителей является неправомерным. Денежные средства должны быть возвращены потребителю либо перечислены новому ГП для проведения зачета переплаты. До перечисления ПАО "Челябэнергосбыт" денежных средств в адрес ОАО "МРСК Урала" проведение зачета переплаты не представляется возможным. До перечисления «Челябэнергосбыт» должен взаимодействовать с потребителями по вопросу возврата переплаты без вовлечения в данный процесс ОАО "МРСК Урала"».

Напомним, с 21 января 2019 года все 54 энергосбытовых офиса филиала «Челябэнерго» переехали, главным образом, из-за «манипуляций со стороны собственников Челябэнергосбыта», у которого МРСК Урала арендовала помещения. Теперь прежняя компания исключена из звена коммуникаций с жителями региона, и нынешний ГП работает напрямую с потребителями.

https://dostup1.ru/economics/MRSK-Urala-Naselenie-pereplatilo-300-mln-rubley-za-elektroenergiyu-posle-smeny-postavschika_113109.html