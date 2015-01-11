В ДК «Энергетик» прошёл «Большой зимний концерт»,

25 января в ДК «Энергетик» состоялся «Большой зимний концерт», в котором приняли участие творческие коллективы Дворца культуры.

На сцене в этот вечер выступали дуэт «Людмилы», НК хор ветеранов «Славянка», коллектив эстрадной песни «Стиль» (хормейстер – Т.Капина, концертмейстер – А. Исайкин). Зал с умилением встречал замечательных маленьких капризных принцесс из танцевального коллектива «Искорки» (руководитель – Е.Стельмашок)

Выступление НК вокального ансамбля «Лето» внесло яркие краски в программу. Танцевальные постановки сочетались с вокальными номерами и поражали удивительным сочетанием юмора, задора и красоты.

Программа концерта не ограничивалась только выступлениями коллективов. Ведущая концерта Татьяна Лузанова поздравила всех Татьян с праздником, предлагала вспомнить зимние народные приметы, пословицы и обычаи. Зрительный зал благодарил бурными аплодисментами талантливых исполнителей.