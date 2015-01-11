По новой трубе пошла холодная вода

Сотрудники ММПКХ в сжатые сроки устранили последствия произошедшей 22 января серьезной аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения (диаметром 600 мм), расположенного по ул. Мишенкова.

В течение пяти суток велись ремонтно-восстановительные работы на отключённом участке: несмотря на сложные условия (сильный мороз, ветер, промёрзлый грунт, большой объём воды, который из-за особенности рельефа местности пришлось долго откачивать из траншеи), благодаря самоотверженному труду людей перерыв подачи ресурса потребителям составил всего три часа. До вчерашнего дня водоснабжение осуществлялось по резервной схеме.

За несколько дней была заказана, доставлена в город и введена в строй новая металлическая труба. Вечером 28 января ее включили в систему, по ней началась циркуляция холодной воды. Сегодня ММПКХ приступает к земляным работам – обратной засыпке траншеи с учетом технологических правил: так, глубинная зона будет заполнена не мерзлым грунтом без твердых включений.

В ближайшее время в районе аварии планируется произвести уборку льда и снега для восстановления движения транспорта на перекрытом отрезке дороги по ул. Комсомольская (ответственный – МУП «УАТ»). С наступлением теплого сезона администрация округа намерена предпринять меры по благоустройству пострадавшей территории.

По мнению специалистов, которые разбирались в причинах аварии, она произошла во время планового устранения силами ММПКХ имеющейся «утечки». Прямого механического воздействия на конструкцию коммунальщиками оказано не было. На старой чугунной трубе, в ее нижней части, была обнаружена трещина длиной 1.5 метра.

Ситуацию на месте аварии контролировал лично глава округа Евгений Щербаков. Действенную помощь при проведении работ по откачке воды оказали ФГУП «ПО «Маяк» и пожарные.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38257/