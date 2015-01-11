В копейской больнице умер третий ребенок за 5 недель

В горбольнице № 1 Копейска снова умер ребенок – с 20 декабря 2018 года здесь скончались трое детей.

Сообщается, что 13-летний мальчик умер в отделении больницы, которое расположено в поселке Потанино. «По данному факту начата доследственная проверка: устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала», – сообщил официальный представитель СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Он добавил, что ход проверки взят на контроль руководством следственного управления.

Напомним, это третий ребенок, который умер в данной больнице за месяц с небольшим. Так, 2 января в горбольнице скончалась девятилетняя девочка с опухолью – ребенка несколько месяцев лечили от других заболеваний и, по словам родителей, отказывались провести полное обследование. В связи с данными событиями врачей учреждения вызвала на ковер министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Двумя неделями ранее здесь же от менингита скончался пятилетний мальчик. И также со ссылкой на его родителей сообщалось, что ребенка около суток лечили от кишечной инфекции, игнорируя просьбы семьи проверить наличие иных инфекций.

https://dostup1.ru/medicine/V-kopeyskoy-bolnitse-umer-tretiy-rebenok-za-5-nedel_113203.html