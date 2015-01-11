Южноуральцы в новом году продолжат получать социальную поддержку при оплате услуг ЖКХ

Одной из форм мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг является предоставление компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляется на все виды жилищно-коммунальных услуг, определенные Жилищным кодексом Российской Федерации (Кодекс).

- К категориям граждан, имеющим право на предоставление компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, в том числе и по оплате за твердые коммунальные отходы (ТКО), относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) участников ВОВ и ветеранов боевых действий, инвалиды и семьи детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Таких граждан в нашем регионе порядка 230 тысяч человек.

Для получения компенсации расходов по данной услуге обращаться в органы социальной защиты не требуется. Составляющая компенсации расходов по оплате за твердые коммунальные отходы входит в состав общей суммы компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, таким образом, плата за ТКО будет учтена при расчете компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Кроме этого, гражданам, которые не в состоянии самостоятельно полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги в связи с небольшими доходами, предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Право на получение жилищной субсидии могут иметь все граждане, независимо от их принадлежности к какой – либо категории в случае одновременного выполнения ряда условий: наличия у заявителя и членов семьи гражданства Российской Федерации, соответствующего установленного основания пользования жилым помещением и регистрации по месту жительства. А также превышения расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных (далее – региональные стандарты) услуг над максимально допустимой долей в совокупном доходе семьи и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение соглашения по ее погашению. Для всех семей установлена максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, равная 22 %.

Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и неполных семей с несовершеннолетними детьми максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, равна 11 %.

- Размер предоставляемых гражданам жилищных субсидий исчисляется исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, утверждаемых Правительством Челябинской области ежегодно для каждого городского округа и поселения муниципальных районов с разбивкой на периоды (отопительный период, без отопления), — пояснила Татьяна Никитина. — Для каждой семьи размер субсидии рассчитывается индивидуально.

Производимая гражданами оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами будет учитываться при выплате жилищной субсидии. Тем гражданам, которые еще не получали жилищную субсидию, проверить право на неё можно в управлениях социальной защиты по месту жительства, предоставив все необходимые документы для расчета.

Для справки:

Необходимые документы для предоставления жилищной субсидии:

- заявление гражданина, представляемого в письменной форме;

- копия документа, подтверждающего основание владения и пользования заявителем жилым помещением (для нанимателя);

- счет-квитанция по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или их копии за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц;

- документы, подтверждающие право на льготы;

- документы о размере доходов каждого члена семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;

- для граждан, имеющих задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг – копия письменного согласия гражданина о реструктуризации задолженности, представленного в соответствующую организацию – поставщик жилищно-коммунальных услуг.

- для граждан иностранных государств, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий, и членов их семей – копию документа, удостоверяющего гражданство.

Подать заявление и документы на жилищную субсидию граждане могут в управление социальной защиты населения по месту жительства, многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ), либо в виде электронного документа через портал Госуслуги.ру.

Для справок телефоны отдела субсидий УСЗН: (35130)28100; (35130)63410.