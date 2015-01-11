Размер детских пособий в регионе вырос

В Челябинской области на 4,2% проиндексированы областные государственные пособия и выплаты гражданам, имеющим детей. Федеральные пособия будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%.

С учетом повышения размер пособия на ребенка составил 298 руб., пособие на детей-инвалидов, детей одиноких матерей — 596 руб., пособие на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву — 447 руб.

— отмечает пресс-служба Министерства социальных отношений Челябинской области.

Изменился и размер материнского капитала в Челябинской области, теперь он составляет 61 455 рублей.

Все изменения выплат и пособий можно посмотреть на сайте Министерства социальных отношений Челябинской области.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/razmer-detskikh-posobiy-v-regione-vyros/