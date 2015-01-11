Тройной праздник в Озерске

3 февраля храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска отмечал тройной праздник. Это кроме того, конечно, что каждое воскресенье на протяжении всего года – сам по себе день праздничный, напоминающий о Воскресении Христовом, «малая Пасха».

Что же касается трех праздников, отмечаемых 3 февраля, то все они так или иначе связаны со Святой Горой Афон и с нашим городским храмом.

Дело в том, что именно 3 февраля отмечается день памяти преподобного Максима Грека, а кроме того в этот день установлено празднование иконам Божией Матери «Алтарница» и «Отрада и Утешение».

Икона Божией Матери «Алтарница» пришла в наш город скромно, словно на цыпочках. Без массовых празднеств, без прессы, без излишнего шума. Было это 8 ноября 2017 года.

Чего не скажешь об иконе Божией Матери «Отрада и Утешение», чей приход 15 июля 2018 года был облечен царскими почестями. Впрочем, и это неслучайно. Это главная икона Ватопедского монастыря. И привез ее в город игумен знаменитого монастыря архимандрит Ефрем (Куцу). Событие для города – незабываемое.

Как сказал отец Ефрем, когда писался список иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», монахи добавили в краски мощи преподобного Максима Грека. Так икона стала «двойной» святыней, не только являющейся точной копией чудотворной Ватопедской иконы, но и своеобразным мощевиком с мощами преподобного, чья жизнь тесно связана и с Афоном и с Россией. И уже засвидетельствованы первые исцеления от этой иконы и на озерской земле.

Эксклюзивные кадры в нашей видеозарисовке:

Александр Волынцев