Время встречи изменить нельзя

Неуклонно продвигается вперед территория опережающего развития – Озёрск!
И по всей видимости, благодаря географически-радиационному положению здесь выросло поколение ясновидящих. Ничем другим невозможно объяснить объявление от «Озерскгаза», вывешенное на подъездах в пятницу, 1 февраля, с настоятельной рекомендацией «обеспечить доступ» в квартиры 4 февраля.
Откуда трудящиеся, находящиеся в пятницу на работе, должны узнать, что им надобно на понедельник взять отгул, день в счет отпуска или без содержания, чтобы удовлетворить жажду внеплановой проверки? Причем в какие часы придут специалисты – также не указано. Сиди весь день перед плитой, гадай на кофейной гуще, жди гостей. Очаровательно…
Понятно, что при таком подходе большинство квартир не будут «охвачены доступом».
Получается – что?
Правильно.
Пустая формальность.
Как с повальной диспансеризацией населения.
Галочки поставлены, автографы получены, средства «освоены», результат – нулевой.
И тут не надо быть ясновидящим, чтобы это разглядеть.
Так и живем.
Развиваемся и опережаем…
Александр Волынцев
Ключевые теги: газ, проверки, Озёрск.
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