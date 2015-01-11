Время встречи изменить нельзя

Неуклонно продвигается вперед территория опережающего развития – Озёрск!

И по всей видимости, благодаря географически-радиационному положению здесь выросло поколение ясновидящих. Ничем другим невозможно объяснить объявление от «Озерскгаза», вывешенное на подъездах в пятницу, 1 февраля, с настоятельной рекомендацией «обеспечить доступ» в квартиры 4 февраля.

Откуда трудящиеся, находящиеся в пятницу на работе, должны узнать, что им надобно на понедельник взять отгул, день в счет отпуска или без содержания, чтобы удовлетворить жажду внеплановой проверки? Причем в какие часы придут специалисты – также не указано. Сиди весь день перед плитой, гадай на кофейной гуще, жди гостей. Очаровательно…

Понятно, что при таком подходе большинство квартир не будут «охвачены доступом».

Получается – что?

Правильно.

Пустая формальность.

Как с повальной диспансеризацией населения.

Галочки поставлены, автографы получены, средства «освоены», результат – нулевой.

И тут не надо быть ясновидящим, чтобы это разглядеть.

Так и живем.

Развиваемся и опережаем…

Александр Волынцев