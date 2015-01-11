Борис Дубровский направил миллиард рублей на благоустройство городов и районов области

На продолжение программы «Реальные дела» в 2019 году южноуральские муниципалитеты получат один миллиард рублей. Деньги города и районы области направят на благоустройство дорог, дворов, а также на реконструкцию социально значимых объектов. Сумма вложений в благоустройство по сравнению с прошлым годом увеличена вдвое. Такое решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Важно, что выделяемые из региональной казны средства будут вложены в благоустройство территорий, в развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, инфраструктуры. Наша задача – из года в год преображать городскую и поселковую среду региона, улучшать жизнь людей. В этом году с началом нового строительного сезона мы продолжим работу, которую ведем с 2016 года», - подчеркнул Борис Дубровский.

Деньги получат все 43 муниципальных образования области, в том числе 295,1 млн рублей – Челябинск, 100 млн – Магнитогорск, 39,6 млн – Златоустовский городской округ, 32 млн рублей – Копейск. Свыше 20 млн рублей направят в Саткинский и Сосновский муниципальные районы.

Напомним, ранее Борис Дубровский утвердил пять приоритетов развития Челябинской области на текущий год. Это улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и городах области по программе «Реальные дела». Отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов запустят для Челябинска. Не менее важное направление – здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

Проект «Реальные дела» губернатор Борис Дубровский инициировал в 2016 году для социально-экономического развития муниципалитетов. Деньги были направлены на решение наиболее острых проблем, связанных с благоустройством, газификацией, ремонтом дорог. В 2016 году из областного бюджета было выделено более 1 млрд рублей, в итоге удалось реализовать более 5 000 проектов.

По поручению главы региона в 2018 году реализация программы была продолжена, по ней муниципалитетам из областного бюджета выделили более 500 млн рублей.

Также губернатор Борис Дубровский утвердил комплексную программу Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», на реализацию которой направят 5 млрд 254 млн рублей, причем 4 млрд 256 млн рублей – средства федерального бюджета, остальную сумму добавят из областного. Деньги распределят равномерно на пять лет.

http://gubernator74.ru/news/boris-dubrovskiy-napravil-milliard-rubley-na-blagoustroystvo-gorodov-i-rayonov-oblasti-23908