В Озерске устраняют последствия ночного пожара. Жильцам разрешено вернуться за документами и личными вещами

В эти минуты в Озерске проходит заседание оперативного штаба, созданного после ночного пожара в доме по улице Октябрьская.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной связи в 17:54. Полыхала четырехкомнатная квартира на седьмом этаже.

В 17:56 на место выехали 4 бригады пожарной охраны. Из опасной зоны было эвакуировано 26 человек, в том числе 11 детей.

Сейчас госпитализированы 10 человек. Среди них 4 детей.

Еще двое пострадавших вчера вечером обратились в приемный покой. Им была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

“Двое пострадавших сейчас находятся в реанимации, – сообщает руководитель пресс-службы органов местного самоуправления Сергей Зюсь, – один идет на поправку. Второй пока что подключен к аппарату искусственной вентиляции легких”.

Жители города не остались равнодушными к случившейся трагедии. Волонтеры организовали сбор теплой одежды и вещей первой необходимости.

8 человек были размещены в общежитии и обеспечены горячим питанием.

Сейчас специалисты восстановили тепловой контур здания, а жителям дома разрешено вернуться в свои квартиры, чтобы забрать документы и личные вещи.

Кроме того, сегодня в течение всего дня в управлении жилищного хозяйства будут принимать заявления от жильцов, которые лишились имущества из-за пожара.

ЧП в Озерске не осталось без внимания региональных властей.

По распоряжению губернатора Челябинской области тем, чье имущество пострадало во время пожара, будет выделена материальная помощь, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Пострадавшим при пожаре в Озерске выделят материальную помощь

Крупный пожар в Озерске. Пострадали 9 человек, в том числе 4 детей.

https://www.cheltv.ru/v-ozerske-prodolzhayut-ustranyat-posledstviya-nochnogo-pozhara-zhiltsam-razresheno-vernutsya-za-dokumentami-i-lichnymi-veshhami/