Морозы до –40 градусов сохраняются в Челябинской области

Морозы до минус 40 градусов сохранятся в Челябинской области в четверг, 7 февраля.

В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах ожидается слабая изморозь, утром туманы. В ночь на четверг температура составит 28-33 градуса, в низинах – до минус 40, на западе – 21-26 градусов. Днем будет 16-21 градус мороза, на западе может потеплеть до минус восьми. Ожидается южный, юго-восточный ветер с отдельными порывами до 14 м/с.

Добавим, что неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности продлены до вечера четверга в трех городах: Челябинске, Коркино и Карабаше. Синоптики прогнозируют потепление 8 февраля – ожидается 18-23 градуса мороза ночью и 10-15 – днем.

https://dostup1.ru/society/Morozy-do-40-gradusov-sohranyayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_113477.html