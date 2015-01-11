Более 100 школ полностью закрыты на карантин в Челябинской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале продолжает расти.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших в общей сложности увеличилось на 32%. Наибольший прирост – среди школьников – на 44%, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

“Полностью приостановлен учебный процесс в 109 общеобразовательных, в том числе полностью во всех школах Коркинского, Сосновского, Кунашакского районов и Чебаркульского городского округа, а также частично в 403 классах 117 общеобразовательных организаций, четырех группах средней профессиональной образовательной организации, в одной дошкольной образовательной организации и в пяти группах пяти дошкольных образовательных организаций”, – уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом порог эпидемии в целом в регионе превышен на 31% (в Челябинске – на 19,5%. В области продолжает действовать объявленный ранее карантин по гриппу и ОРВИ.

Как поясняют специалисты, на Южном Урале сейчас циркулируют вирусы гриппа А и В, в том числе и пандемического А (H1N1), а также парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Медики рекомендуют жителям по возможности избегать контактов с заболевшими и с теми, у кого проявляются симптомы (насморк, кашель, чихание). Кроме того, советуют не забывать о мерах личной гигиены и профилактики, а также регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. Если же уберечь здоровье не получилось, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением – грипп больше всего опасен именно осложнениями.

https://www.cheltv.ru/bolee-100-shkol-polnostyu-zakryty-na-karantin-v-chelyabinskoj-oblasti/