Морозы и кипяток: челябинцы присоединились к флешмобу #дубакчеллендж

В России набирает популярность новый флешмоб #дубакчеллендж, участники которого разбрызгивают кипяток на морозе, в результате чего получаются красивые кадры; в основном, в нем принимают участие жители Урала и Сибири, где на днях температура опускалась ниже –35 градусов.
Суть флешмоба проста – выплеснуть стакан кипятка, который на сильном морозе образует красивую дугу из ледяных кристаллов. Момент нужно заснять и выложить в соцсети с хештегом #дубакчеллендж.
Ключевые теги: флешмоб, Челябинск, морозы, снег.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать