В новой системе обращения с ТКО озерчан интересуют лишь новые тарифы. Интервью с А.Жмайло

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами - главная новость января 2019.

Мы предлагали Вам, дорогие читатели, задать свои вопросы относительно новой системы и обещали пригласить в студию специалиста, который сможет наиболее полно на них ответить...

Как оказалось? больше всего Вам интересны новые тарифы.

Поэтому в нашей студии мы обсудили их с начальником Управления экономики Администрации ОГО, Александром Ивановичем Жмайло: