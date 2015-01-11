В новой системе обращения с ТКО озерчан интересуют лишь новые тарифы. Интервью с А.Жмайло

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами - главная новость января 2019.
Мы предлагали Вам, дорогие читатели, задать свои вопросы относительно новой системы и обещали пригласить в студию специалиста, который сможет наиболее полно на них ответить...
Как оказалось? больше всего Вам интересны новые тарифы.
Поэтому в нашей студии мы обсудили их с начальником Управления экономики Администрации ОГО, Александром Ивановичем Жмайло:
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