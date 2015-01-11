Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале

В Челябинской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся на регион туманов.

В среду, 13 февраля, на Южном Урале будет преобладать малооблачная погода без осадков, утром местами возможны туманы и изморозь. Ночные температуры составят 18-23 градуса, в низинах похолодает до минус 28. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов, в горах потеплеет до нуля. Днем отдельные порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 10 метров в секунду.

В Коркино, Карабаше, Челябинске, Златоусте, Сатке, Аше и Магнитогорске до 19.00 13 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в атмосфере. В семи муниципалитетах объявляются НМУ первой степени опасности.

В связи с выпадением большого количества осадков появилась угроза схода снежных и ледяных масс с крыш зданий. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места бывают особенно опасны, их рекомендуют обходить стороной. Во избежание материального ущерба не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.

https://dostup1.ru/society/Zheltyy-uroven-pogodnoy-opasnosti-obyavlen-na-Yuzhnom-Urale_113631.html