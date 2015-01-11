Более 35 тыс. 9-классников Южного Урала пройдут собеседование по русскому

В среду, 13 февраля, более 35 тыс. девятиклассников Челябинской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку, зачет по которому станет «входным билетом» на государственную итоговую аттестацию.

Цель собеседования – проверка навыков устной речи у школьников. Участникам предложат выполнить четыре задания: прочитать текста вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, высказаться по одной из выбранных тем и вступить в диалог с экзаменатором-собеседником. На ответ каждому школьнику будет предоставлено не более 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

Результаты – «зачет» или «незачет» – станут известны участникам не позднее 19 февраля 2019 года.

Добавим, собеседовать девятиклассников в Челябинской области будут под запись. «Аудизопись предназначена для обеспечения объективности и прозрачности проведения итогового собеседования», – уточнили в Минобрнауки.

Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.

https://dostup1.ru/society/Bolee-35-tys-9-klassnikov-Yuzhnogo-Urala-proydut-sobesedovanie-po-russkomu_113630.html