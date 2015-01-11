Госжилинспекция просит южноуральцев присылать фотографии нависших сосулек

Госжилинспекция Челябинской области ждет от южноуральцев фотографий с сосульками и грозит серьезным наказанием безответственным управляющим компаниям.

Начальник ГЖИ Олег Датских напоминает, что несвоевременное проведение работ по очистке придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега, наледи и сосуль отнесено к грубым нарушениям лицензионных требований, а УК может быть лишена лицензии.

«При непринятии своевременных мер ответственные за управление домами привлекаются к административной ответственности в виде штрафа, который может достигать 300 тыс. рублей. Кроме того, при повторном совершении грубого нарушения в течение года из реестра лицензий будет исключен многоквартирный дом. В случае причинения вреда здоровью и повреждения имущества граждан ответственные могут быть привлечены к уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

Южноуральцам предлагают присылать фотографии сосулек на электронный адрес ugzhi@mail.ru либо в интернет-приемную на официальном сайте, обязательно указав адрес дома, управляющую организацию и контактные данные. Фотография сосульки будет направлена в управляющую компанию, а если организация оперативно не приведет дом в надлежащее состояние, на месте будет работать инспектор ГЖИ.

Напомним, аналогичную акцию запустило региональное отделение ОНФ в соцсетях.

https://dostup1.ru/society/Goszhilinspektsiya-prosit-yuzhnouraltsev-prisylat-fotografii-navisshih-sosulek_113669.html