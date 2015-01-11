Синоптики рассказали, когда на Южный Урал придет весна

Начавшаяся неделя порадует жителей Челябинкой области потеплением. В ближайшие дни температура воздуха днем не опустится ниже -60C, хотя ночью еще ожидаются морозы до -23.

По прогнозу челябинского Гидрометцентра, конец февраля и начало марта ожидаются такими же теплыми. Дневные температуры будут варьироваться в пределах -5 -120C. Однако настоящего начала весны придется подождать. Погода на стыке зимы и весны обычно неустойчивая и еще возможны и обильные снегопады, и кратковременное похолодание, отмечают синоптики.

«Пока мы видим, что наступила оттепель, и только в дневное время. Сколько она продлится, неизвестно. Но точно можно сказать, что будут еще и похолодания, и периоды оттепели. В ближайшее время нас ждет приход циклона и обильный снегопад. Это приведет к небольшому похолоданию. Зато в выходные вновь ожидается циклон и опять потеплеет», – комментирует начальник отдела метеопрогнозов Челябинской ЦГМС Надежда Ячменева.

А вот последний день зимы, если верить прогнозу, будет холодным – ночью в регионе ожидается до – 23 градусов. По народным поверьям в эти дни на Руси обычно свирепствуют Власьевские морозы, а первые плюсовые температуры придут на Южный Урал только через месяц.

https://www.cheltv.ru/sinoptiki-rasskazali-kogda-v-chelyabinsk-pridet-vesna/