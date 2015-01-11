Праздничная афиша!

Поздравляем с Днём защитника Отечества наших читателей-мужчин и приглашаем рассмотреть данную Афишу в качестве путеводителя на этот уикенд!
Куда пойти всей семьёй, где развлечься и что посмотреть:
В выходные:
Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны, а кроме того, 23-го февраля в 14ч на горе состоится первый в истории комплекса рок-концерт с участием группы Demios. Вручение призов участницам «Мисс Егоза».
23 февраля
11-00 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Сказка про хитрую лисичку" 3+
16-00 ДК «Строитель»
Концертная программа «Играй, гармонь!»(6+)
С 16ч, трасса проложена по дорогам Кыштымского, Карабашского и Озерского городских округов
ралли «Малахит», в рамках которого пройдут гонки пятого этапа Кубка России и первого – Открытого чемпионата Челябинской области.
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Комедия с переодеваниями «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 12+
24 февраля
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
"Приключения знаменитого утёнка Тима" 0+
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Музыкальная сказка «Иван да Марья» 5+
11-15 кск «Лидер»
Баскетбол: «Озёрские лайки» против «Ветеранов»
Регистрация участников с 11-00 до 11-20, Шахматный клуб
Блиц - турнир по шахматам, посвященный Дню Защитника Отечества.
15-00 Центральная городская библиотека
Музыкально-поэтическая композиция, посвященная поэту Серебряного века русской литературы – Марине Цветаевой. В исполнении Светланы Спесивцевой, Галины Марченко, Ирины Борейко и Ларисы Ивановой прозвучат поэтические произведения Цветаевой и песни на ее стихи.
Вход свободный.
15-00 ДК им.Пушкина, п.Татыш
Театрализованная программа «История одного письма» (12+)
16-00 ДК «Строитель»
Праздничная программа с участием солистов вокального проекта «Голос Озёрска 60+» «Мы парни бравые!»
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Вечер французской комедии «Учитесь водить автомобиль заочно» 12+
Миасс
Все выходные:
глк "Солнечная долина", этап Кубка мира по ски-кроссу!
Челябинск
Все выходные:
Челябинский краеведческий музей:
Выставка ретро-мотоциклов «ВелоМотоЭпоха». На площадке музея посетители выставки увидят свыше 60 моделей вело- и мототехники 20 века.
23 февраля
С 12-00 «Сад Победы»
Святочные игры и забавы в день Защитника Отечества
13-00
В парке Гагарина соберутся атлеты со всей России и выяснят, кто же из них самый сильный! Зрелищности соревнованиям добавит тот факт, что весь инвентарь изготовлен из льда.
Екатеринбург
Все выходные:
23 февраля
С 12-00 Берёзовский
Снежный Вираж 2019. Ралли-спринт Свердл.области.
С 13-00 Парк им.В.В.Маяковского
Военно-патриотический праздник
Развлекательная программа.
Концерт.
Тематические зоны.
Показательные выступления силовых структур.
Дегустация солдатской каши.
24 февраля
12-00 СК «Уктус»
Экстремальные игры Winter УрФУ X-Games
14-00 Парк им. В.В. Маяковского
Лыжный забег с олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым
Развлекательная программа.
Конкурсы, призы и подарки.
Дегустация пиццы.
Александра Лебедева