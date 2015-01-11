Праздничная афиша!

Поздравляем с Днём защитника Отечества наших читателей-мужчин и приглашаем рассмотреть данную Афишу в качестве путеводителя на этот уикенд!

Куда пойти всей семьёй, где развлечься и что посмотреть:

В выходные:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны, а кроме того, 23-го февраля в 14ч на горе состоится первый в истории комплекса рок-концерт с участием группы Demios. Вручение призов участницам «Мисс Егоза».

23 февраля

11-00 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Сказка про хитрую лисичку" 3+

16-00 ДК «Строитель»

Концертная программа «Играй, гармонь!»(6+)

С 16ч, трасса проложена по дорогам Кыштымского, Карабашского и Озерского городских округов

ралли «Малахит», в рамках которого пройдут гонки пятого этапа Кубка России и первого – Открытого чемпионата Челябинской области.

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Комедия с переодеваниями «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 12+

24 февраля

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Приключения знаменитого утёнка Тима" 0+

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Музыкальная сказка «Иван да Марья» 5+

11-15 кск «Лидер»

Баскетбол: «Озёрские лайки» против «Ветеранов»

Регистрация участников с 11-00 до 11-20, Шахматный клуб

Блиц - турнир по шахматам, посвященный Дню Защитника Отечества.

15-00 Центральная городская библиотека

Музыкально-поэтическая композиция, посвященная поэту Серебряного века русской литературы – Марине Цветаевой. В исполнении Светланы Спесивцевой, Галины Марченко, Ирины Борейко и Ларисы Ивановой прозвучат поэтические произведения Цветаевой и песни на ее стихи.

Вход свободный.

15-00 ДК им.Пушкина, п.Татыш

Театрализованная программа «История одного письма» (12+)

16-00 ДК «Строитель»

Праздничная программа с участием солистов вокального проекта «Голос Озёрска 60+» «Мы парни бравые!»

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Вечер французской комедии «Учитесь водить автомобиль заочно» 12+

Миасс

Все выходные:

глк "Солнечная долина", этап Кубка мира по ски-кроссу!

Челябинск

Все выходные:

Челябинский краеведческий музей:

Выставка ретро-мотоциклов «ВелоМотоЭпоха». На площадке музея посетители выставки увидят свыше 60 моделей вело- и мототехники 20 века.

23 февраля

С 12-00 «Сад Победы»

Святочные игры и забавы в день Защитника Отечества

13-00

В парке Гагарина соберутся атлеты со всей России и выяснят, кто же из них самый сильный! Зрелищности соревнованиям добавит тот факт, что весь инвентарь изготовлен из льда.

Екатеринбург

Все выходные:

23 февраля

С 12-00 Берёзовский

Снежный Вираж 2019. Ралли-спринт Свердл.области.

С 13-00 Парк им.В.В.Маяковского

Военно-патриотический праздник

Развлекательная программа.

Концерт.

Тематические зоны.

Показательные выступления силовых структур.

Дегустация солдатской каши.

24 февраля

12-00 СК «Уктус»

Экстремальные игры Winter УрФУ X-Games

14-00 Парк им. В.В. Маяковского

Лыжный забег с олимпийским чемпионом Сергеем Чепиковым

Развлекательная программа.

Конкурсы, призы и подарки.

Дегустация пиццы.

Александра Лебедева