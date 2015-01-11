Массовое убийство животных. Общественники пытаются остановить варварский отлов собак в Каслях

В причинах жуткого случая – массового убийства животных в Каслях – сегодня намерена разобраться специальная рабочая группа региональной Общественной палаты. По словам местных зоозащитников, в центре города отловщики устроили настоящую охоту за бездомными собаками. Все это происходило на глазах у детей.

Очевидцы утверждают: тела и умирающих собак отловщики оставили на улице. Как выяснили зоозащитники, как раз в этот день, 22 февраля, в Каслях прошел аукцион по отлову безнадзорных животных. Цена контракта – 146 тысяч рублей. В техзадании указано, исполнитель должен за эти деньги отловить 145 собак и утилизировать их останки, а это противоречит новому закону “Об ответственном обращении с животными”. Бездомных собак нужно пристраивать в приют.

Общественники намерены напомнить местным властям о нормах закона и остановить варварский отлов.

https://www.cheltv.ru/massovoe-ubijstvo-zhivotnyh-obshhestvenniki-pytayutsya-ostanovit-varvarskij-otlov-sobak-v-kaslyah/