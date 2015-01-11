На Южном Урале стартовали танковые учения с участием более 500 военнослужащих

Под Чебаркулем начались двусторонние учения танковых войск.

Учения стартовали в понедельник, 25 февраля, на полигоне под Чебаркулем. В маневрах задействованы около 100 экипажей танков Т-72 и более 500 военнослужащих. Во время учений батальоны состязаются в нестандартных приемах боя, действуя друг против друга, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Военнослужащие отрабатывают ведение рейдовых и обходящих действий. В роли противника выступает батальон, находящийся в обороне. Он организует засады, чтобы завлечь противника в «огневые мешки» и сорвать наступление.

Учения будут идти до конца недели. Завершающим этапом станут боевые стрельбы, в которых огневые средства будут действовать совместно с несколькими видами разведки.

http://echochel.ru/news/2019/02/25/78700/