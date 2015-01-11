Отключение газа за отказ пускать в квартиру газовиков

Минстрой России разработал проект постановления правительства, в котором уточнят перечень опасных условий, которые могут привести к авариям и утечкам газа, – за повторный отказ жильца пустить специалиста службы предлагается перекрывать подачу голубого топлива.

Если собственник помещения два и более раза отказывается пускать специализированную газовую службу для проведения работ по техобслуживанию ему будут вправе перекрыть газ. Это одна проблем, которая мешает обеспечить безопасность жителей, пояснил «Российской газете» эксперт РАНХиГС Игорь Кокин. «Газ отключат, если есть такая возможность. А если нет, то от газа отключат весь дом. И такие случаи уже были», – заявил Кокин.+

Также к опасным условиям планируется добавить окончание нормативного срока службы газового оборудования или его переустройство. Кроме того, документ вводит правило «один дом – одна обслуживающая газовое оборудование организация». Это поможет навести порядок с ремонтом и осмотрами оборудования внутри квартир.

Напомним, безопасность газифицированных домов оказалась в центре внимания властей после трагедии в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Из-за взрыва газа и обрушения одного из подъездов дома погибли 39 человек. Минстрой РФ решил оснащать датчиками газа все новостройки с лета 2019 года. В Госдуме также предложили включить установку газоанализаторов в состав капремонта.

https://dostup1.ru/society/Rossiyanam-smogut-otklyuchat-gaz-za-otkaz-pustit-v-kvartiru-gazovschika_114066.html