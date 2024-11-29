Синоптики обновили штормовое предупреждение для Челябинской области.

Днем и вечером 6 ноября, ночью 7 ноября в отдельных районах ожидаются очень сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с.

МЧС России настоятельно рекомендует южноуральцам скорректировать свои планы, по возможности отложить поездки на дальние расстояния.

«Путь циклона, оставляющего снежный след, лежит от Костаная через Омскую область к Сургуту. На юго-востоке Свердловской и в Курганской области в течение дня и вечера 6 ноября ожидается снег. Количестве осадков – 1-3 мм в Свердловской и севере Курганской, 8-10 мм на юге Курганской области», – говорят в Уральском УГМС.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-obnovili-shtormovoe-preduprezhdenie-dlya-Chelyabinskoy-oblasti_183147.html