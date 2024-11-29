В центре внимания. Озёрскому туризму 65 лет.

На прогностической карте видно, что в среднем наступившая зима практически на всей территории России будет теплее нормы с ярко выраженной положительной аномалией – на 3-6 градусов выше положенного – на Урале и в Западной Сибири. Подробнее
В понедельник, 25 ноября, на встрече с журналистами начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации ОГО Надежда Белякова прокомментировала изменение движения муниципальных маршрутов, которые касаются транспортного сообщения с микрорайоном Татыш. Подробнее
Сегодня наш фильм о тех, кто стоял у истоков этого движения в нашем городе, о тех, кто не перестал покорять дальние дали и петь песни у костра, о тех, кто сейчас увлекает мальчишек и девчонок романтикой походных приключений.