Афиша с 25 ноября по 3 декабря 2024 года.

Синоптики рассказали, какая зима ожидает Россию.

На прогностической карте видно, что в среднем наступившая зима практически на всей территории России будет теплее нормы с ярко выраженной положительной аномалией – на 3-6 градусов выше положенного – на Урале и в Западной Сибири. Подробнее