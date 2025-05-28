фото:Константин Михальчевский.

Минтранс меняет ПДД: что нового ждет водителей.

Министерство решило разъяснить некоторые пункты правил, добавив новые вводные.

Сейчас за это нарушение водителя могут лишить прав.

Водителям придется в обязательном порядке перестраиваться на дороге, если к нему приближается транспорт с включенными спецсигналами. Такие изменения в правила дорожного движения предложил внести Минтранс РФ.

Сейчас водители обязаны просто «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. Причем это может быть не только скорая помощь, полиция, пожарные и т. д. «Уступать» нужно и машине, перевозящей, например, министра, сенатора, депутата или другое высокопоставленное лицо, если ему положен авто со спецсигналом. В противном случае грозит наказание — от штрафа в 500 рублей до лишения прав на срок до трех месяцев.

Минтранс отметил, что формулировка в ПДД недостаточно точная: «уступить дорогу» формально не предполагает каких-либо действий со стороны автомобилиста. Теперь в правилах конкретно пропишут, что водителям придется освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта.

Аналогичное правило вводится и для тех случаев, когда по дороге едет группа техники, сопровождаемая машиной со спецсигналом. Значит, что теперь водители обязаны пропустить колонну, состоящую из любых машин, в том числе «гражданских».

Помимо этого, машину с мигалкой или колонну, сопровождаемую такой, нельзя будет обгонять и опережать (двигаться по соседнему ряду с большей скоростью). Также к ним будет нельзя приближаться, то есть двигаться в «непосредственной близости», а еще создавать помехи и «препятствовать организованному движению».

«В условиях проведения специальной военной операции, усиления террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп, неправомерные действия участников движения приводят к возникновению причин и условий, порождающих угрозы безопасности объектов государственной охраны», — пишет Минтранс в пояснительной записке к проекту.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/auto/2025/05/29/75515975/