На Южном Урале вкладывают значительные средства в развитие онкологической службы

В своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин сообщил о намерении вложить более 1 трлн рублей в лечение пациентов с онкологическими заболеваниями.

На Южном Урале значительное внимание уделяется развитию онкологической службы. По решению губернатора Бориса Дубровского на средства областного бюджета построено новое здание поликлиники онкологического центра, приобретается новое оборудование, развиваются технологии лечения. При поддержке губернатора южноуральские онкологи и физики-ядерщики работают над созданием протонного центра для лечения злокачественных опухолей.

«В Послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, – отметил Владимир Путин в своем Послании. – За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь».

Ежегодно из областного бюджета вкладываются средства в покупку современного медицинского оборудования, в том числе для лечения онкологических больных. Так, в конце 2017 года приняла первых пациентов новая поликлиника Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. На ее строительство из областного бюджета было направлено 327,5 миллиона рублей. Она рассчитана на 500 посещений в смену, прием ведут 24 врача по 29 направлениям.

«Современные методы лечения требуют серьезных инвестиций в медицину. Поэтому из года в год на развитие здравоохранения направляются средства как из федерального, так и из регионального бюджетов. Мы со своей стороны продолжаем работу в этом направлении. Есть еще один масштабный проект – создание протонного центра для лечения онкобольных. Этот уникальный не только для Южного Урала, но и для всей страны в целом объект станет следующим этапом в развитии российской ядерной медицины», – подчеркнул Борис Дубровский.

Инициативу губернатора Бориса Дубровского о строительстве центра одобрила во время своего недавнего визита в регион министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Мне, как академику РАН, отрадно, что президент страны в решении фундаментальных и стратегических задач ставит в одном ряду безопасность страны - создание, серийное производство ракетных комплексов «Авангард», испытания «Сармата» и те задачи, которые призвана решить онкологическая программа. Как на опытно-боевом дежурстве подтверждают свои характеристики «Пересвет» и «Кинжалы», так и в онкологии как науке должен быть такой же масштабный подход - от молекулярной биологии до мегаваттных источников излучения и сложнейших систем ядерной медицины. Это требует огромных как материальных, так и интеллектуальных вложений, развития науки, технологий, мобилизации всех ресурсов, в том числе административных и профессиональных. Решиться на такой архиважный и масштабный шаг в современном мире не просто, но вызывает уважение и стремление работать на благо страны» – заявил главный онколог минздрава Челябинской области, главврач Челябинского центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин.

По данным минздрава области, самым эффективным методом защиты от рака является своевременная диагностика и диспансеризация. В прошлом году в рамках новых требований специалисты усилили внимание к раннему выявлению онкологических заболеваний. В результате обследований за год было зафиксировано 1 630 подозрений на новообразования, среди которых 729 – злокачественные. На данный момент 601 случай новообразований уже подтвердился.

«В 2019 году диспансеризацию смогут пройти 588 277 человек. Диспансеризация – это скрининговое обследование, которое позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, а значит, и увеличить шансы на успешное лечение и долгую здоровую жизнь», – отметила главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

Пройти обследование приглашают всех граждан старше 18 лет. Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры. Их количество зависит от пола и возраста. По результатам первого этапа пациентов, которым нужно уточнить диагноз и назначить лечение, отправят на обследования к профильным специалистам.

Всего в Челябинской области в 2018 году зарегистрировано 16 869 новых случаев злокачественных новообразований (ЗНО), что на 326 случаев больше по сравнению с 2017 годом. В относительных цифрах заболеваемость составляет 482 случая на 100 тыс. населения. Рост на 2,3% соответствует общемировой тенденции, исходя из данных о продолжительностью жизни в стране (чем старше население, тем выше рост – до 4%). При этом показатель смертности за последние 11 лет практически не изменился: если в 2007 году он составлял 222, то в 2018 – 231 случай на 100 тыс. населения. Это говорит о том, что диагностика и лечение ЗНО позволяют выявлять все большее число случаев и оказывать качественную специализированную медицинскую помощь все большему числу пациентов. В том числе и за счет ранней диагностики: число случаев заболеваний, выявленных на ранних стадиях, в Челябинской области также подросло и составляет 56,1% (2017 год – 55,6%).

http://gubernator74.ru/news/na-yuzhnom-urale-vkladyvayut-znachitelnye-sredstva-v-razvitie-onkologicheskoy-sluzhby-23982