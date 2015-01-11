Моржи проплывут эстафету в честь годовщины Победы

В поселке Ленинск (Миасс, Челябинская область) 2 марта пройдет всероссийский эстафетный заплыв – он посвящен 74-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Озеро для заплыва находится рядом с церковью на въезде в центр поселка. Сбор моржей пройдет в доме по адресу: ул. Динамитная, 10.+

Заплывы начнутся с 14.00. К участию приглашают всех желающих. Телефон организатора 8-904-815-92-00. Участие бесплатное.

https://dostup1.ru/society/Morzhi-proplyvut-estafetu-v-chest-godovschiny-Pobedy_114140.html