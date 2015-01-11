Сильный ветер и потепление до +6 обещают южноуральцам синоптики

Мокрый снег, порывистый ветер и плюсовые температуры прогнозирует Челябинский Гидрометцентр на текущей неделе – в среду, 6 марта, потеплеет до плюс шести.

Во вторник, 5 марта, на Южном Урале ожидают переменную облачность, местами – небольшой снег, слабые метели, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью температура будет колебаться от минус 13 до 18 градусов, в низинах до 22. Днем будет минус 1-6 градусов, на юге до плюс двух. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 м/с.+

В среду синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. В светлое время суток будет держаться твердый «плюс»: от 1 до 6 градусов. Ночью похолодает до минус 11.

В предпраздничный день, 7 марта, синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер – до 17 м/с .

Между тем, городские власти уже готовятся к весеннему паводку, а дорожники анонсируют старт ямочного ремонта уже на следующей неделе.

https://dostup1.ru/society/Silnyy-veter-i-tverdyy-plyus-obeschayut-yuzhnouraltsam-sinoptiki_114222.html