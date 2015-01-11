В Челябинской области на выборы губернатора потратят 330 млн рублей

Председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал о тратах на сентябрьские выборы главы региона.

По словам Обертаса, на выборы губернатора ориентировочно уйдет 330 млн рублей. Эти деньги выделят из областного бюджета. На встрече с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс» Сергей Обертас подчеркнул, что 70% этой суммы уйдет на зарплату членам избирательных комиссий на местах. Также деньги потратят на печать бюллетеней и пропагандистских материалов.

300 млн рублей регион в 2018 году потратил на выборы президента России, отметил Сергей Обертас. По словам председателя избиркома, если бы в Челябинске были прямые выборы мэра, то эта процедура обошлась бы городу примерно в 100 млн рублей.

http://echochel.ru/news/2019/03/06/78876/