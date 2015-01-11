Александр Шлеменко возглавит Russian Cagefighting Championship в Челябинске

Российский боец Александр Шлеменко возглавит шестой турнир Russian Cagefighting Championship, который пройдет 4 мая в Челябинске, – его соперник на предстоящий бой пока неизвестен.
Напомним, ранее организаторы шестого турнира отменили бой Александра Емельяненко – контракт с бойцом приостановлен.
Шлеменко выступает на профессиональном уровне с 2004 года. В 2010 он подписал контракт с Bellator, где выиграл Гран-при и завоевал титул чемпиона в среднем весе. В прошлом году Шлеменко стал свободным агентом. Предыдущий поединок он провел на турнире RCC5 против Йонаса Билльштайна (20-6-1) и одержал победу во втором раунде удушающим приемом. Интересно, что сейчас Шлеменко занимает четвертую строчку в российском рейтинге среднего веса.+
Стоит отметить, что Йонас Билльштайн также выступит на турнире. Ему предстоит бой против российского бойца Артема Фролова (11-1).
Александра Емельяненко 1 марта задержали после ДТП в Кисловодске (Ставропольский край). Спортсмен не захотел сдаваться сотрудникам полиции и попытался скрыться. В отношении нарушителя составили административные протоколы. Суд арестовал бойца на 10 суток.
https://dostup1.ru/society/Alexandr-Shlemenko-vozglavit-turnir-Russian-Cagefighting-Championship-v-Chelyabinske_114336.html
Ключевые теги: Челябинск, спорт, Шлеменко, Емельяненко.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать